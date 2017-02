14.02.2017, 20:34 Uhr

Dieb erbeutete mehrere Hundert Euro in einem Apparement des Hüttendorfes.

TURRACHER HÖHE. Ein bisher unbekannter Täter schlich sich in der Zeit vom 13. bis zum 14. Februar in ein Appartement des Hüttendorfes auf der Turracher Höhe. Dort stahl er aus der Brieftasche eines 60-jährigen Angestellten Bargeld in der Höhe von mehreren Hundert Euro.