Turracher Höhe: Verletzter musste mittels Seil geborgen werden

22.01.2017, 09:10 Uhr

Seilbergung auf der Turracher Höhe: Mann rutschte im unwegsamen Gelände beim Schneeschuhwandern aus.

Alpin 1 im Einsatz

TURRACHER HÖHE. Ein 23 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Wolfsberg unternahm am 21. Jänner in Begleitung seines Vaters eine Schneeschuhwanderung von der Turracher Höhe in Richtung Schoberriegel. Von dort wanderten sie weiter in Richtung Grünsee.Ca. 100 Meter unterhalb des Gipfels der Gruft rutschte der Mann am gefrorenen und mit Schnee bedeckten Boden aus. Dabei verletzte er sich an einem Sprunggelenk schwer.Er musste vom Rettungshubschrauber Alpin 1 mit einem zehn Meter Seil aus dem unwegsamen Gelände geborgen und nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das LKH Villach geflogen werden.