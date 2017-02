02.02.2017, 06:38 Uhr

Unbekannter

HIMMELBERG. Am 1. Februar in der Zeit zwischen 18 und 23.15 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Täter einen auf einem Parkplatz in Himmelberg abgestellten PKW. Dabei zerkratzte der Täter mit einem unbekannten Gegenstand die Lackierung der Motorhaube sowie den linken vorderen Kotflügel. Außerdem stach er alle vier Reifen des Fahrzeuges auf.Die genaue Höhe des entstanden Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.