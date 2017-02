Volksschule Glanegg: Selbstsicherheit steht am Stundenplan

02.02.2017, 08:00 Uhr

Für die Kinder der Volksschule Glanegg steht ein Selbstsicherheitstraining am Stundenplan.

Auf Initiative des Elternvereines wird in der Volksschule Glanegg in einem Workshop über Selbstwertgefühl, gewaltfreie Kommunikation, Konfliktlösung und gegen Mobbing unterrichtet."Es ist sehr wichtig, dass den Kindern von klein auf beigebracht wird, dass man Konflikte nicht mit Gewalt löst", erläutert Christian Meitz vom Elternverein, "Auch in der Schule als Lern- und Lebensort ist das natürlich ein wichtiges Thema."

"CAPLESS 4 School ist ein einzigartiges Konzept, das hervorheben soll, dass Regeln im Leben wichtig sind", erklärt der Selbstsicherheits- und Kommunikationstrainer Patrick Jaritz. "Aber nicht dass man den Kindern einfach erklärt dass Regeln wichtig sind, sondern die Kinder erarbeiten es sich selbst. Das fängt damit an, dass ein Zustand ohne Regeln herbeigeführt wird, was natürlich die meisten oder viele Kinder cool finden.Dann wird mit den Kindern erarbeitet, welche Nachteile entstehen, wenn es keine Regeln gibt. Es entsteht eine Fantasiewelt und nach und nach merken die Kinder ohne Regeln geht es doch nicht. Das bauen wir in einem Spiel auf, anfangs ohne Regeln und je nach Klasse und Kinder werden Regeln und Normen aufgebaut. Das ist unser Ziel in den ersten zwei Stunden, den Kindern beizubringen, dass man Regeln braucht."In den nächsten Stunden geht es um Mobbing, Gewalt und Teambildung. Da geht es darum den Kindern zu zeigen, was körperliche Gewalt und was seelische Gewalt ist, wie die sich unterscheiden. Was zum Beispiel schlimmer ist, was permanent und was akut ist. Denn körperliche Gewalt ist akut, das heißt sie findet jetzt statt und hört irgendwann auf und man kann etwas dagegen tun, z.B. sein Verhalten oder seine Fähigkeiten ändern.Gegen seelische Gewalt kann niemand etwas tun, wenn sie einmal da ist bleibt sie permanent, und das macht diese Gewalt so schlimm. Und dann geht es noch um Gruppenbildung, damit die Kinder herausfinden, dass es besser ist, wenn man zusammenarbeitet. Die Bedürfnisse und Emotionen der Kinder sowie das Erkennen herausfordernder Situationen zur Stärkung der Selbstsicherheit stehen immer im Vordergrund.Ein sehr lehrreicher Unterricht, an dem alle Kinder mit Begeisterung teilgenommen haben. Derzeit wird vom Lehr- und Lerntrainer Jaritz in der Volksschule Glanegg ein altersadäquater und kindgerechter Workshop von vier Doppelstunden pro Klasse abgehalten. Es sind aber demnächst auch Workshops und Vorträge für Erwachsene geplant.Patrick Jaritz ist Entwickler von CAPLESS Selbstsicherheitstraining und ist Präventionsbeauftragter der Polizei in Österreich