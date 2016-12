"Wir holen die Kinder von der Straße"

27.12.2016, 07:00 Uhr

FARCHA/ARUSHA (fri). Die Geschichte von Erik Ingo Matzer und seinem Studienkollegen beginnt in der Fachhochschule Kärnten, in Feldkirchen und führt nach Afrika, genauer nach Arusha in Tansania. "Nach meinem Studium für Eventmanagement und -technik, habe ich beschlossen mich beruflich ganz anders zu orientieren", schildert Matzer. "Ich studiere jetzt Soziale Arbeit in Feldkirchen. In Zukunft möchte ich als Sozialarbeiter tätig sein, möchte mit Zielgruppen arbeiten, die in Österreich an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden."Durch ein Berufspraktikum kamen er und Johannes Wagner nach Tansania. "Im Zuge unseres Aufenthalts in Arusha (Zweck des Aufenthalts: Berufspraktikum – Studium Soziale Arbeit) schauten wir uns nach einer anderen Praktikumsstelle um und stießen dabei auf Chiswea", so Matzer weiter. "Das entpuppte sich als absoluter Glücksgriff, denn die Arbeit mit jungen Menschen stellt jeden Sozialarbeiter vor neue Herausforderungen."Chiswea ist ein Center, das Straßenkindern Unterkunft und Verpflegung bietet und das Ziel verfolgt, die Jugendlichen wieder ins Bildungssystem einzugliedern. Durch die Unterstützung von Chiswea konnten viele perspektivenlose Straßenkinder auf dem Weg in ein selbstständiges und selbstbestimmtes Leben begleitet werden. Die Jugendlichen werden unterstützt sich altersadäquat zu entwickeln und zu einer Persönlichkeit heranzureifen, die Verantwortung in der Gesellschaft wahrnehmen kann."Wir sind uns bewusst, dass die Organisation Chiswea auch ohne unsere Unterstützung weiter bestehen wird, da es sie vor unserer Arbeit dort auch schon gegeben hat. Um Nahrung für die 34 Kinder zu beschaffen, sucht der Direktor von Chiswea immer wieder Kirchengemeinschaften in Arusha auf und fragt dort um Unterstützung. Wir wollen unseren Teil dazu beitragen.": Geldspenden werden benötigt, um in Zukunft vorhandene Ressourcen weiterzuentwickeln und Chiswea zu einer spendenunabhängigen, autarken Organisation zu machen. Die Organisation besitzt ein Grundstück. Dies kann aus Geldmangel nicht effizient genutzt werden.