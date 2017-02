Wird Gratis-Parkdauer bald verlängert?

01.02.2017, 16:30 Uhr

StR Herwig Tiffner hat im Namen der FPÖ einen Antrag auf Gratis-Parkzeit-Verlängerung eingebracht.

FELDKIRCHEN (fri). Zehn Minuten beträgt derzeit die Gratis Parkdauer in der Feldkirchner Innenstadt. Ganz eindeutig zu wenig, wie viele Kaufleute meinen. Nun hat StR Herwig Tiffner (FPÖ) die Thematik aufgegriffen und einen Antrag auf Verlängerung der Gratis-Parkdauer auf 30 Minuten eingebracht."Derzeit wird der Antrag im Straßenausschuss diskutiert", so Tiffner. "Ich bin aber optimistisch, dass alle Mitglieder diesem zustimmen. Dann wird im Stadtrat darüber abgestimmt. Die letzte Instanz ist der Gemeinderat. Dort erfolgt dann die endgültige Abstimmung." Gerade die Händler in der Innenstadt würden, so Tiffner, durch die geringe Zeitspanne und die strenge Parkraumüberwachung stark benachteiligt sein.

"Längst fällig"

Bei Kunden punkten

"Wir müssen die Stadt öffnen, für Kunden attraktiver machen und so Akzente gegen die starke Online-Konkurrenz setzen. Dazu gehören auch Gratis-Parkplätze." Auf der Parkuhr sollte, wie bisher, die Ankunftszeit markiert werden. 30 Minuten würden kostenfrei sein, danach wären 50 Cent für weitere eineinhalb Stunden zu berappen.Schon lange ein Dorn im Auge ist das Parkplatzkonzept Reko-Chefin Evelyn Kogler: "Meine Kunden haben oft sperrige und schwere Pakete zu verstauen, die sie nicht weit tragen können. Zehn Minuten Gratisparken sind außerdem zu kurz und bei Übertretung folgt die Strafe meist sehr schnell. Damit treiben wir potenzielle Kunden aus der Stadt."Außerdem spricht die Unternehmerin die prekäre Lage am Bambergerplatz an: "Für vier Geschäfte und die Postfiliale stehen lediglich vier Parkplätze direkt vor den Gebäuden zur Verfügung. Wir haben nicht einmal die Möglichkeit einfache Ladetätigkeiten durchzuführen. Dafür ist der Gehsteig enorm breit."