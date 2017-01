Wörter als Quelle der Veränderung

11.01.2017, 13:48 Uhr

Der erste Feldkirchner Poetry Slam war ein voller Erfolg. Im KunstRaum wurde mit Wörtern jongliert.



Ran an den Text

FELDKIRCHEN. Wortkunst lädt ein die Welt mit anderen Augen zu sehen, denn Wörter sind die Quelle der Veränderung. Dies wurde auch im KunstRaum Feldkirchen bestätigt. Hier fand vergangenen Samstag erstmals ein Poetry Slam, also ein Wettbewerb unter Wortkünstlern vor Publikum statt.Schon am Nachmittag zog das Wort in der Bahnhofsstraße 8 im Zuge eines Workshops, gehalten von Lukas Hofbauer, ein. Dabei hatten Interessenten die Möglichkeit, kostenlos in das Thema Poetry Slam hineinzuschnuppern und sich ans Texten zu wagen. Der ein oder andere unter ihnen ergriff auch gleich die Chance seinen selbstgeschriebenen Text am Abend den Gästen zu präsentieren.

Jury im Publikum



"Einer gewinnt"

Gut 100 Gäste, darunter zahlreiche Feldkirchner und Besucher aus dem Umland, füllten bei gemütlicher Atmosphäre das „kreative Wohnzimmer“. Unter ihnen wurde auch die Jury für den Wettbewerb stichprobenartig ausgewählt, welche die vorgetragenen Texte mit Punkten von 1-10 bewerteten. Insgesamt performten neun Wortkünstler von denen vier in das Finale „gevotet“ wurden. Der jüngste, Jan Hanisch (11) trat auf Grund seines Alters außer Konkurrenz auf, überzeugte aber das Publikum mit einem sehr tiefgründigen Text zum Thema „Fairtrade“.Eine besondere Ehre war der Besuch von Patrick Salmen, einem „Rockstar der Szene“ aus Deutschland. Mit seiner wortwitzigen Trockenheit heizte er dem Publikum ein und trug damit erheblich zum Erfolg des Abends bei.Alle Texte waren grandios und der Mut, den die Vortragenden aufbrachten um auf die Bühne zu steigen verdient Hochachtung. Aber wie es nun mal bei einem Wettbewerb heißt – „Es kann nur einen geben“.Organisatorinnen gab es aber gleich drei: Doris Rottermanner, Lisa Fian (KunstRaum Feldkirchen) und Carmen Kasserkert (Slam If You Can) waren hellauf begeistert und schwer beeindruckt von der gebotenen Vielfalt. Sie planen bereits eine weitere Poetry Slam Veranstaltung im Frühjahr 2017 in Feldkirchen um noch weiteren Besuchern die Chance zu geben, die (Wort)Welt mit anderen Augen zu sehen.Platz 1 – Christina GlasauerPlatz 2 – Estha SacklPlatz 3 – Gerhard PleschbergerPlatz 4 – Anastasia DickWeitere Teilnehmer: Trisha Radda, Gernot Stadler, Raphael Elsbacher, Johannes Tosin und Jan Hanisch.