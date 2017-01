EC Seitenberg: Nach Aufstieg ist der Klassenerhalt das Ziel

25.01.2017, 17:00 Uhr

Beim EC Seitenberg kämpft man heuer in der Unterliga um Punkte. Der Klassenerhalt ist das Ziel.

SEITENBERG (stp). Nach dem Aufstieg im letzten Jahr von der Landesklasse in die Unterliga Ost ist der EC Seitenberg aktuell 5. in der Tabelle. Trotz einiger Abgänge vor Saisonbeginn, konnte man den Kader einigermaßen stabilisieren und auch vier neue Spieler ins Boot holen. Nach sieben Spielen stehen die Cracks vom Seitenberg mit zwei Siegen und fünf Niederlagen da.Dominik Dietrichsteiner ist mit dem bisherigen Verlauf dennoch zufrieden: "Natürlich ist es eine andere Liga. Da merkt man schon einen Unterschied. Das von uns gesteckte Ziel war der Klassenerhalt, da sind wir aktuell auch auf einem guten Weg." Gegen den einzigen Konkurrenten – den FAC Friesach – konnte man beide direkten Duelle gewinnen. Obwohl man gegen die anderen Teams verlor, waren Punkte drin, wie Dietrichsteiner erzählt: "Jeder Gegner wäre zu schlagen gewesen. Wir haben uns mit vielen Eigenfehlern das Leben selbst schwer gemacht."

Knappe 2:3-Niederlage

Zuletzt musste man sich gegen die Grizzlys aus Micheldorf mit 2:7 geschlagen geben. Am Wochenende folgte eine knappe 2:3-Pleite in der Overtime gegen St. Marein. Überschattet wurde das Spiel von einer schweren Verletzung eines Gegenspielers. Die Chance auf Wiedergutmachung hat der EC schon am Freitag (19.30), wenn man auswärts erneut auf die Wölfe trifft.