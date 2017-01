Junge Tigers sind vorne dabei

25.01.2017, 12:00 Uhr

In einer Amateurliga parallel zur Landesliga sind die 'Jungen' am Zug.

FELDKIRCHEN (stp). Für die Feldkirchen Tigers stehen demnächst die letzten drei Spiele in der Basketball-Herrenliga am Programm. Bisher konnte man aus sechs Spielen fünf gewinnen und liegt in der Tabelle ganz vorne. "Der Meistertitel ist heuer das Ziel und durchaus machbar", meint Obmann Gerald Neumaier. Der Sieg im Grunddurchgang sei eingeplant, auch in den anstehenden Play-offs wollen die Feldkirchner die Oberhand behalten.

Was die Herren der Landesliga-Mannschaft vorhaben, ist auch für die junge 2. Mannschaft der Tigers in der Amateurliga das Ziel. "Die Liga läuft außerhalb des Verbandes. Wir geben dort unseren 15- bis 19-jährigen einheimischen Talenten die Chance, sich zu präsentieren", so Neumaier. Auch in dieser Tabelle sind die Feldkirchner vor den Gegnern aus Klagenfurt, Villach oder Radenthein. Am Mittwoch (18.30 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen mit KOS Celovec.