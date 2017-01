Neue Parkuhr der Aktionsgemeinschaft ist da

31.01.2017, 06:59 Uhr

Ab sofort gibt es bei den Mitgliedsbetrieben der Aktionsgemeinschaft Feldkirchen die neue Parkuhr.

FELDKIRCHEN (fri). 2.222 Stück der neuen Feldkirchen-Parkuhr können ab sofort bei den Mitgliedsbetrieben der Aktionsgemeinschaft Feldkirchen sowie bei der Stadtgemeinde Feldkirchen kostenlos abgeholt werden. Erkennbar sind die Mitgliedsbetriebe am Tiebeltaler-Aufkleber, der an den Eingangstüren der Geschäfte angebracht ist."Wir haben die Parkuhr im Vorjahr zum ersten Mal gemacht und sie ist bei den Kunden sehr gut angekommen", sagt der Obmann der Aktionsgemeinschaft Heinz Breschan. "Die neue Auflage wurde modifiziert. Im Zentrum steht aber auch jetzt wieder der Tiebeltaler, dessen Beliebtheit als Zahlungsmittel in Feldkirchen ständig steigt." Mit diesen regionsspezifischen Werbemaßnahmen würde nicht nur die Attraktivität von Feldkirchen als Einkaufsstadt, sondern auch die Bindung der Kunden zum Shopping in der Region intensiviert werden.Feldkirchen Parkuhr ist ab sofort in allen Mitgliedsbetrieben der Aktionsgemeinschaft Feldkirchen sowie im Rathaus Feldkirchen kostenlos erhältlich.Aktionsgemeinschaft Feldkirchen hat derzeit 70 Mitgliedsbetriebe. Ziel ist es gemeinsam für Feldkirchen zu arbeiten und mit Aktionen die Kundenfrequenz in der Stadt zu steigern.