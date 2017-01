Steindorf hat Tabellenführung so gut wie fix

31.01.2017, 10:39 Uhr

Nach dem 4:3-Erfolg gegen die Oilers aus Salzburg beendet der ESC Steindorf wohl als Tabellenerster den Grunddurchgang.

STEINDORF (stp). Nur 26 Sekunden waren noch auf der Uhr, als Marco Pewal zum 4:3-Sieg gegen die Salzburger Oilers netzte. Vor den letzten zwei Spielen gegen Huben und Spittal sieht alles so aus, als würde der ESC Steindorf als Tabellenführer in die Play-offs marschieren.In die Rolle des klaren Titelfavoriten will man sich aber noch nicht stellen, so Headcoach Martin Hohenberger: "In dieser Liga kann jeder jeden schlagen. Die Play-offs sind noch dazu ein neues Kapitel, da kann immer schnell etwas passieren." Dass der Trend in den letzten Spielen deutlich nach oben zeigt und man dies auch mit dem Erfolg im Spitzenspiel am Samstag unterstreichen konnte, weiß aber auch der Trainer: "Die ganze Mannschaft hat noch einmal einen großen Schritt nach vorne gemacht."

Kein Duell mit dem VSV

Der Vorsprung auf den Zweiten, EHC Althofen, beträgt schon sieben Punkte, der erste Platz und damit auch das Recht als erstes Team seinen Play-off-Gegner zu picken, scheint fix. "Wir müssen uns erst zusammensetzen und überlegen, wen wir nehmen. Gegen Völkermarkt haben wir uns immer recht leicht getan. Aber in dieser Liga gibt es keinen leichten Gegner", so Hohenberger.Ein Duell gegen den derzeit Vorletzten VSV wird es jedoch sicher nicht geben. "Da haben wir immer unsere Probleme gehabt. Die Villacher sind unberechenbar, das brauchen wir im ersten Play-off-Spiel nicht", erklärt der Coach.Bevor es mit der Pick-Round am 12. Feber endgültig ernst wird, gilt es jedoch noch die restlichen zwei Spiele im Grunddurchgang zu bewältigen. Am Samstag (19 Uhr) empfängt man in der Ossiachersee Halle den UECR Huben. "Das Ziel gegen Huben und Spittal muss es sein, zu gewinnen und schon Sachen für die Play-offs auszuprobieren", meint Hohenberger.



Kärntner Liga, Division I



Tabelle:

1. ESC Steindorf (34 Punkte/14 Spiele)

2. EHC Althofen (27/14)

3. EC Oilers Salzburg (27/13)

4. EC Spittal (26/14)

5. Icebears Toblach (25/15)

6. UECR Huben (23/14)

7. VST Völkermarkt (17/15)

8. VSV U18 (11/14)

9. UEC Velden (3/15)



ESC Steindorf - UECR Huben

Sa., 4. Feber, 19 Uhr

EC Spittal - ESC Steindorf

Sa., 11. Feber, 19 Uhr



Die Begegnungen für die Play-offs in der Kärntner Liga Division I werden am 12. Feber beschlossen. Die ersten acht Mannschaften nehmen an den Play-offs teil. Die Top 4 haben dabei das Recht, ihre Gegner auszuwählen. Der Tabellenführer nach dem Grunddurchgang hat dabei das Recht des ersten Picks.