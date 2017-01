Aus Bierbrunnen Reloaded wurde nun das Café BaBalu

28.01.2017, 07:10 Uhr

Gute Stimmung bei der Eröffnung des Cafés BaBalu (ehemals Bierbrunnen Reloaded).

FELDKIRCHEN. Mit Manuela und Peter Steinkellner bereichern zwei Gastronomiekenner ab sofort die Lokalszene in Feldkirchen. Mit ihrem Café BaBalu wollen sie einerseits an die Tradition des ehemaligen Bierbrunnens anknüpfen, zugleich aber neue Akzente setzen. "Gerade im Sommer wollen wir an den Wochenenden mit kulinarischen Themenabenden bei unseren Gästen punkten", verrät die Wirtin. "Da wird dann der Grill angeworfen oder es gibt Steakvariationen oder schmackhafte Fischgerichte. Wir haben viele Ideen."