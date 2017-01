Die Karriereleiter schnell hinaufgestiegen

03.01.2017, 07:00 Uhr

Seit Juni ist der 22-jährige Raphael Lamzari Marktleiter von Hervis in Feldkirchen. Der Aufstieg ging schnell.



FELDKIRCHEN (fri). Für den 22-jährigen Raphael Lamzari war Sport immer schon ein wichtiger Teil des Lebens. "Ich bin aktiver Fußballer beim SV Kraig, fahre gerne Ski, bin mit den Tourenskiern auf den Bergen unterwegs, trete gern in die Pedale und ziehe auch mal die Laufschuhe an", zählt Lamzari zumindest einige der Sportarten auf, die er in seiner Freizeit aktiv ausübt.Da kam dem jungen sportbegeisterten Mann seine Lehre bei Hervis nur allzu gelegen. "Ich habe bei Hervis in St. Veit meine Lehre absolviert, war dann zuerst stellvertretender Marktleiter in der Filiale in Feldkirchen. Seit Juni bin ich Marktleiter", sagt der begeisterte Sport-Verkäufer. 13 Mitarbeiter, davon fünf Lehrlinge, sorgen gemeinsam mit ihm dafür, dass die Kunden die bestmögliche Beratung bekommen und alle trendigen Podukte vorrätig sind.Trendsportarten wechseln sehr häufig und da gilt es aufmerksam zu sein und schnell zu handeln. "Wir haben gemeinsam mit den Filialen vom Atrio und den City Arkaden ein Lager. Auf diese Artikel können wir jederzeit zugreifen. Selbst wenn etwas nicht lagernd ist, kann es bestellt werden."

Darum liegt bei der Ausbildung der Lehrlinge ein Schwerpunkt auf dem Online-Handel. "Unsere Lehrlinge besuchen eine eigene Klasse, in der nur Hervis-Lehrlinge unterrichtet werden", erzählt Lamzari. "Wir haben sehr viele Produktgruppen und gezielte Schulungsmaßnamen sind unumgänglich. Da bringt es viele Vorteile, wenn alle betroffenen Berufsschüler in einer gemeinsamen Klasse sind." Die künftigen digitalen Sport-Verkäufer würden damit eine Multitasking-Ausbildung erhalten und auch für Online-Verkäufe geschult werden.Gerade durch das wachsende Online-Angebot würde auch der Druck auf die niedergelassenen Shops ständig steigen. "Wir müssen schnell auf neue Trends reagieren und da gibt es am Sportsektor immer wieder Neuigkeiten. Derzeit ist Elektro-Mobilität ein großes Thema. Von der Drohne bis zum Hoverboard reicht das Angebotsspektrum. Daneben werden naturgemäß alle Wintersportgeräte sowie dazupassendes Equipment geführt."