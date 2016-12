Einkaufen in Feldkirchen ist immer ein Gewinn!

23.12.2016, 12:14 Uhr

Rubbellos-Gewinnspiel: Die Sieger stehen fest.

FELDKIRCHEN. Der Jahresgewinn der Stadtgemeinde Feldkirchen, ein Auto der Feldkirchner Autohändler, ging bei der Schlussverlosung am 22. Dezember am Christkindlmarkt am Hauptplatz an die glückliche Gewinnerin Ilse Gradenegger. Bürgermeister Martin Treffner sowie die Feldkirchner Wirtschaft gratulierten Ilse Gradenegger recht herzlich zum verfrühten „Christkindl“.Über den zweiten Hauptpreis, Tiebeltaler im Wert von 1.000 Euro, freute sich Haralt Hatberger.