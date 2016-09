Lücke im Milesipark wird geschlossen

01.10.2016, 07:10 Uhr

Anfang November wird ein Action-Markt im Milesipark in Feldkirchen eröffnet. Der erste in Kärnten.

FELDKIRCHEN (fri). Seit dem Auszug von Intersport klafft beim Milesipark in Feldkirchen eine große Lücke. Diese wird nun geschlossen. "Wir haben mit Action ein interessantes Unternehmen gefunden, das sich hier niederlassen wird", erklärt Richard Mendlik, Errichter und Betreiber des Milesiparks in Feldkirchen. "Action ist ein Non-Food-Discounter, der schon in vielen europäischen Ländern mit Filialen vertreten ist. In Kärnten ist die Niederlassung in Feldkirchen die erste, die eröffnet wird."

Umbau im Gange



Zur Sache

Derzeit wird die 1.350 Quadratmeter große Fläche apdatiert, denn Action hat ein sehr breit gefächertes Sortiment. "Schul- und Büroartikel, Spielsachen und Textilien, aber auch Heimwerkerbedarf, Pflegeprodukte, Snacks und Kaffee", weiß Mendlik. Insgesamt soll das Sortiment von Action rund 5.000 Artikel umfassen, wobei rund ein Drittel davon dauerhaft angeboten wird und der Rest einem nahezu täglichen Wandel unterliegt. Anfang November, soll laut Auskunft von Richard Mendlik, eröffnet werden. "Alle Genehmigungen liegen vor und die Verträge sind für einige Jahre abgeschlossen."Von Action selbst gibt es kein offizielles Statement.Action, ein ursprünglich niederländisches Unternehmen, ist ein schnell wachsender internationaler Non-Food-Discounter mit über 28.000 Mitarbeitern und über 700 Filialen in den Niederlanden, Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Österreich. Die Filialen werden täglich von drei eigenen Distributionszentren im Norden und Süden der Niederlande und in der Nähe von Paris, Frankreich, aus beliefert. Der internationale Hauptsitz befindet sich in Zwaagdijk in den Niederlanden.Mehr als 6.000 verschiedene Produkte, hauptsächlich im Non-Food-Bereich, werden verkauft. Die Kunden immer wieder mit einem abwechslungsreichen und wechselnden Sortiment mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis zu überraschen, das war 1993 das Ziel der Gründer.