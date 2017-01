Sauna-Genuss der Superlative - Weltmeister im Showaufguss

21.01.2017, 16:26 Uhr

Erstmals wird die 2016 neu eröffnete Konzertsauna von den wohl besten internationalen Aufgussmeistern mit multivisuellen Aufgüssen in Szene gesetzt.

GERLITZEN. „Ein völlig neues Saunaerlebnis“ – „Einfach grandios“ – „ Viel mehr als nur ein Aufguss“… - wenn die Feuerberg-Gäste von den Showaufgüssen des Saunafestivals erzählen, sind sie begeistert. „Denn was Saunaweltmeister Rob Keijzer und seine Kollegen derzeit in der Konzertsauna am Feuerberg bieten, ist ein absoluter HÖHEpunkt der diesjährigen Wintersaison“, erzählt Feuerberg-Chef Erwin Berger.

Aufguss des Weltmeisters



Perfekte Bedingungen

Bis 22. Januar treten neben Rob Keijzer noch Robert Heinevetter, Izabela Zoladz, Mario Santini und Christine Rose mit ihren Showaufgüssen auf. „Ich habe einen Aufguss zum Thema „Phantom der Oper“ und meinen Weltmeisterschaftsaufguss „911“ mitgebracht“, sagt Rob Keijzer, der als dreifacher Weltmeister seit Jahren die Aufguss-Szene anführt. Was für ihn die Faszination Showaufguss ausmacht? „Es ist ein Mix aus einem guten Thema, super Musik, der Wedeltechnik und dem richtigen Gespür für dein Publikum. Ich will begeistern.“ Robert Heinevetter, Sauna-Champion aus der Schweiz ergänzt: „Es geht darum, die Gäste in unseren Bann zu ziehen, um für kurze Zeit in eine neue Welt einzutauchen. Aufguss ist nicht gleich Aufguss. Da gibt es himmelhohe Unterschiede.“Um die Showaufgüsse in ihrer ganzen Bandbreite präsentieren zu können, braucht es ganz spezielle Saunen. Rob Keijzer: „Die Konzertsauna am Feuerberg ist hierfür perfekt. Genügend Platz, neueste Technik für Sound, Light und Videosequenzen. Und als Krone des Ganzen, der herrliche Panoramablick über Kärnten“. Seine Lieblingsplätze nach dem gelungenen Aufguss sind der neue Unendlich-Pool, um ein paar Runden zu schwimmen und der herrliche Skypool am Dach des Kristallbads: „Das dampfend warme Wasser und der freie Blick – ein Traum!“