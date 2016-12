Schon bald fliegen wieder die Späne

15.12.2016, 07:00 Uhr

Durch einen Brand wurde das Sägewerk von Rise Holz im April zerstört. Der Wiederaufbau läuft.

Maschinenpark erweitern



Wandersäge in Betrieb

LANGACKER (fri). Am Nachmittag des 6. April 2016 brach im Sägewerk von Rise Holz in Langacker ein Brand aus, der die gesamte Anlage sowie die technische Betriebseinrichtung gänzlich zerstörte. Nach dem anfänglichen Schock war für die Besitzer Roland Seppele und seine Frau Melanie sofort klar, dass der Traditions-Betrieb wieder aufgebaut werden sollte.Nach einer viermonatigen Planungsphase hat im November der Wiederaufbau begonnen. "Das neue Sägewerk wird im Grunde die gleiche Ausstattung haben wie das vorige. Neben einer Bandsäge, einem Besäumer sowie einer Sortieranlage wird allerdings auch noch ein Hacker installiert", so der Sägewerks-Betreiber. "Bisher haben wir Holzabfälle gesammelt und dann hacken lassen. Nun fertigen wir selbst das Hackgut an. Für uns ein weiterer Schritt in Richtung Unabhängigkeit."Vor allem kleinere holzverarbeitende Betriebe sowie Privatkunden zählen zu den Kunden des Sägewerks, das sich auf Bauholz und Lohnschnitt spezialisiert hat. "Wir haben unmittelbar nach dem Brand eine Wandersäge aufgestellt, um unsere Kunden weiter betreuen zu können", sagt Seppele. "Vor allem werden Bretter, Latten, Pfosten und Kanthölzer in allen Stärken und Längen aus heimischem Holz produziert. Ein Vorteil ist, dass mit der Bandsäge dabei Hölzer bis zu einer Länge von zwölf Metern geschnitten werden können. Das ist eine Nische und wir können uns damit von großen Mitbewerbern abheben."

Auf Kunden eingehen





Familienbetrieb auf hölzerner Basis

Gemeinsam im Betrieb

Ihre starke Verbundenheit mit der Region sorgt auch dafür, dass nur heimisches Holz verarbeitet wird. "Wir legen großen Wert auf Qualitätssicherung und da kommt uns die Betriebsgröße, an der sich auch nach dem Neubau nichts verändern wird, entgegen." Weitere Pluspunkte für das Unternehmen sind die Flexibilität, persönliches Engagement des gesamten Teams (vier Mitarbeiter) sowie der äußerst unkomplizierte Kundenservice."Aufgrund unserer Betriebsstruktur können wir auf die Wünsche der Kunden ganz gezielt eingehen und auch schwierige Spezialaufgaben lösen", so die Sägewerksbesitzer, die sich ein Leben ohne den Wert- und Werkstoff Holz nicht vorstellen könnten.Hinter Rise Holz steht eine über 70-jährige Geschichte eines traditionsreichen kleinen Familienbetriebes. Mit Februar 2009 hat Roland Seppele mit seiner Frau Melanie den Betrieb seines Schwiegervaters Matthias Ritscher (Urenkel des ehemaligen Firmengründers) übernommen.Der Firmenname Rise Holz verbindet die beiden Namen Ritscher und Seppele.Roland Seppele ist Absolvent der HLT Holztechnikum Kuchl und hat vor der Betriebsübernahme in renommierten Holz- und Sägeunternehmen gearbeitet.Melanie Ritscher-Seppele bringt als FH-Absolventin eine betriebswirtschaftliche Ausbildung mit.