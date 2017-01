Zufahrt nach Waiern mit Kreisverkehr entschärfen

18.01.2017, 13:50 Uhr

Straßenbau: Bei der neuen Zufahrt zum Krankenhaus Waiern könnte ein weiterer Kreisverkehr kommen.

Einmalige Chance

POWIRTSCHACH (fri). Die Vorarbeiten für die neue Zufahrtsstraße zum Krankenhaus Waiern sind abgeschlossen und der Unterbau ist fertig. Eine optimale Einbindung in die B93, Gurktal Straße, wäre aus Sicht von Straßen- und Verkehrsreferent StR Herwig Röttl (SPÖ) sowie aller Mitglieder des Straßenausschusses eine Lösung mittels Kreisverkehr."Wir haben jetzt die einmalige Chance im Zuge der laufenden Bauarbeiten gleich einen weiteren Kreisverkehr zu installieren", spricht sich Röttl klar für einen Kreisverkehr im Bereich des Kreuzungsbereichs B93, Gurktal Straße, und L80, Goggausee Straße, aus."Schon in der Vergangenheit hatten wir hier einige schwere Unfälle und durch die Zufahrt zum Krankenhaus und zur neuen Zentralküche in Waiern wird das Verkehrsaufkommen extrem erhöht. Immerhin werden dort täglich mehr als 4.500 Essen hergestellt und ausgeliefert. Damit steigt das Unfallrisiko enorm." Zustimmung würde auch von den Bürgermeister der angrenzenden Gemeinden kommen. "Gerade Verkehrsteilnehmer, die auf der Goggausee Straße unterwegs sind, wissen, dass es im Kreuzungsbereich oft zu brenzligen Situationen kommt."

Lage besichtigt



Rund 450.000 Euro

Im Zuge eines Lokalaugenscheins wurde der Bereich nun von LR Gerhard Köfer besichtigt. Er ließ sich dabei die Ausgangslage klar schildern und machte sich selbst ein Bild vom Verkehrsaufkommen. "Ich verstehe die Argumente und werde im Landtag einen Antrag einbringen", so Köfer. "Möglicherweise könnten wir rund 200.000 Euro – aufgeteilt auf zwei Jahre – dazu beitragen."Nach vorliegenden Plänen würde eine Lösung mit Kreisverkehr, die dafür notwendigen Grundstücke seien bereits gesichert, rund 450.000 Euro kosten. Das seien zwar, so StR Röttl und GR Daniel Schuss (Team Kärnten), um 200.000 Euro mehr als für die Linksabbieger-Variante, aber dieses Geld würde sinnvoll in die Sicherheit und ein vernünftiges Verkehrskonzept investiert werden.