2x2 Festivalpässe für das Temptation Festival zu gewinnen!

Bereits zum 8. Mal in Folge findet die legendäre X-Mas Aftershowparty in der Wallerseehalle in Henndorf statt.Das Temptation Festival geht amüber die Bühne.Am Sonntag sind DJ Selecta, Rudy Mc, Valentiano Sanchez, Chris Armada und Jean Philippe auf der Bühne. Am Montag geben sich Rene Rodrigezz, Felice (Electric Love Festival Resident DJ), Shany, Dan Lee und Toby Romeo die Ehre.

Tickets sind in allen Ö-Ticket VK-Stellen erhältlich, finde hier deine VVK-Stelle in der Nähe.