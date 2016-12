5x2 Karten für "Hochzeitsträume" im fahr(T)raum in Mattsee zu gewinnen!

Zum 13. Mal findet die Hochzeitsmesse "Hochzeitsträume" amin Mattsee statt. Es präsentieren sicherstmals in einer neuen Location, in der Erlebniswelt von Ferdinand Porsche, inmitten der Oldtimer in einem wunderbaren Ambiente.Künftige Brautpaare finden hier alles aus dem Weddingbereich und können für die eigene Hochzeit ihre fehlenden Dienstleistungen an einem Tag erledigen. Erstmals wird es auch eine "Männerecke" mit Fahrsimulatoren & Carrerabahn, sowie einem Kinderbetreuungsbereich geben. Weitere Informationen finden Sie auf www.hochzeitstraeume.at.

Mitspielen & gewinnen!

fahr(T)raum ist eine Hommage an Ferdinand Porsche und bekannt als Museum und für buchbare Oldtimer-Ausfahrten für Hochzeiten, Firmenfeiern und sonstige Anlässe. Ab sofort steht das Haus auch für Events und Hochzeiten zur Verfügung. So wurden in den letzten Jahren Klassikkonzerte, Kabaretts, Firmenfestlichkeiten, Poetry Slams und viele anderen Veranstaltungen durchgeführt. Besucher können die Erlebniswelt auf 2.500 qm bestaunen und genießen. Anfragen über www.fahrtraum.at Die Bezirksblätter verlosen für die Hochzeitsmesse "Hochzeitsträume" in der fahr(T)raum Erlebniswelt von Ferdinand Porsche in Mattsee 5x2 EIntrittskarten! Jetzt mitspielen und mit ein bisschen Glück gewinnen!