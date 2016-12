Der Film- und Video Club Wals-Siezenheim

AT

, Wals AT

Die Bachschmiede , Wals AT

präsentiert in seinem Filmabend wieder neue Produktionen von Dokumentation-, Reise- und Kurzspielfilmen.



Das Programm zeigt einen groben Überblick aus dem Schaffen seiner Mitglieder, welche mit ihren Filmen auch im vergangenen Jahr wieder einige Preise bei nationalen und internationalen Festivals der Amateurfilmer erreichen konnten.



Der FVC Wals-Siezenheim hat sich zum Ziel gesetzt Filme über Brauchtum oder Aktivitäten in der Gemeinde als Zeitdokumente zu produzieren und diese im Zuge seiner Filmabende in der Bachschmiede der Bevölkerung nahe zu bringen und als Medium für die Nachwelt zu erhalten.



Nähere Infos und das Vorführprogramm können auf www.filmclubsalzburg.at eingesehen werden.



Eintritt frei!

Freie Platzwahl!