Dietlinde & Hans Wernerle – „Wenn bled, dann g`scheit"

Wer kennt ihn nicht – den Kindermund aus „Narrisch Guat“ – der erfolgreichen Faschingssendung des ORF?

Seit zwei Jahrzehnten sind die beiden Kärntner Kids der heißersehnte Höhepunkt bei den immer ausverkauften Faschingssitzungen in Feistritz an der Drau. Dort wurden sie auch vom ORF für die Sendung „Narrisch Guat“ entdeckt und sie sind seitdem ein Fixsetern am alljährlichen Faschingsmedienhimmel.



Nach mehr als zwei Jahrzehnten ist es so weit: DIETLINDE & HANS WERNERLE beenden ihre einzigartige Karriere. Doch vorher kommen die beiden noch nach Wals in die Bachschmiede.



Eintritt:

€ 30,-/€ 28,-/€ 26,-

Kinder/Jugendl. bis 16 Jahre EUR 15,-

Abendkasse EUR 2,- Aufpreis