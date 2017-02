Faschingsausklang in Bürmoos

14.02.2017, 13:27 Uhr

Faschingsausklang

Der SV Bürmoos will in seinem 90. Jubiläumsjahr und auch dem Gemeindejubiläum entsprechend, diese Tradition wieder aufleben lassen, und zwar mit 3 Veranstaltungen in den Räumlichkeiten am Sportplatz.Den Auftakt bildet am Samstag, 25. 2. ab 19 Uhr die Weiberroas, bei der ab 23 Uhr auch Männer Zutritt erhalten.Am Faschingsdienstag ab 14 Uhr sind dann alle Kids zum Kinderfasching eingeladen.Um 18 Uhr beginnt dann der Faschingskehraus mit Musik, Tanz und guter Laune.Bei allen 3 Veranstaltungen ist der Eintritt frei, Masken aber sehr erwünscht.

Der SV Bürmoos kann nach dem Aufstieg in die Salzburger Liga auf eine äusserst erfolgreiche Herbstsaison zurückblicken und hofft, diese Erfolge auch im Frühjahr fortzusetzen. Beide Teams stehen in einer intensiven Vorbereitungsphase mit entsprechenden Trainingseinheiten.Für den September ist dann das große Jubiläumsfest geplant, die Vorbereitungen dafür haben bereits begonnen.Der Vorstand des SV Bürmoos lädt alle ein, gemeinsam den Faschingsausklang zu feiern und freut sich auf regen Besuch.