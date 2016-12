Gernot Haas - !!! ZUSATZ:VORSTELLUNGEN !!!

Der Schauspieler und Comedian Gernot Haas präsentiert mit „!!! ZUSATZ:VORSTELLUNGEN !!!“ eine Show der Extraklasse voll meisterhafter Verwandlungskunst, überraschender Wendungen und umwerfender Komik. Das Konzept ist so einfach wie genial: Jeden Abend bewerben sich 10 von insgesamt mehr als 40 Figuren in „!!! ZUSATZ:VORSTELLUNGEN !!!“ für einen Part im neuen Programm. Damit wird jeder Abend zu einem einmaligen Erlebnis. Mit dabei ist jedes Mal auch ein echter Überraschungs-Stargast. „!!! ZUSATZ:VORSTELLUNGEN !!!“ ist ein Programm wie kein anderes. Im wahrsten Sinne

des Wortes. Einnahmeempfehlung: am besten so oft wie möglich und kurz hintereinander,

um eine langanhaltende Wirkung zu erzielen.



Eintritt:

€ 20,-/€ 18,-/€ 16,-

Kinder/Jugendl. bis 16 Jahre EUR 12,-

Abendkasse EUR 2,- Aufpreis