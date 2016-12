Großer Krampuslauf in Mattsee

Der jährliche Krampus & Perchtenlauf in Mattsee ist bereits ein Fixpunkt als schaurig-amüsantes gut organisiertes Spektakel in der Nikolaus- und KrampuszeitDie lange Tradition der Sagengestalten wurde von vielen Brauchtumsgruppen im öster. Alpenland vor einigen Jahren wieder aufgenommen.Die Krampusse bzw. Perchten werden vermehrt mit hochwertigen Materialien dargestellt und meist privat finanziert. Die grusligen Sagengestalten aus geschnitzten Masken und echten Fellen kommen aus den unterschiedlichsten Regionen aus Salzburg, Oberösterreich und Tirol. Die Volkstumsgruppen setzen sich mit dem Brauch auseinander. Einige legen Wert auf familiäre Vereinsstruktur und binden auch Kinder als Engerl, Hexen oder Teuferl mit ein.Gute Unterhaltung beim Höllenspektakel mit über 200 Krampussen und Perchten in Mattsee.Die Spannung steigt…. beim Warten mit Höllen-Chili, Bosna.. und warmen Getränken am Montag 7.Dezember 2016, Marktplatz Mattsee, 18:3

0 – 23:00 h, freier Eintritt