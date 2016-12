„Im Prater blühn wieder die Bäume“ Frühlingskonzert der Meisterklasse Lind

Ein besonderes Konzertereignis dürfen wir Ihnen mit der Meisterklasse Lind präsentieren. Eva Lind - Sopranistin von Weltruf, die an allen großen Opernhäusern der Welt wie der Mailänder Scala, in der New Yorker Carnegie Hall, bei den Salzburger Festspielen, in der Arena von Verona, an der Wiener Staatsoper… gesungen hat, kommt mit ihrer Meisterklasse der Musikakademie Tirol in die Bachschmiede. Präsentiert werden die schönsten Melodien von Wolfgang Amadeus Mozart bis Johann Strauß und Robert Stolz. Erleben Sie bekannte Melodien aus Oper und Operette mit Eva Lind und den jungen Stars von morgen. Moderiert wird die Gala von Eva Lind.



Eintritt:

€ 20,-/€ 18,-/€ 16,-

Kinder/Jugendl. bis 16 Jahre EUR 12,-

Abendkasse EUR 2,- Aufpreis