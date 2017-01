Karneval am Eis - das etwas andere Faschingsvergügen

28.01.2017, 20:32 Uhr

Nach vielen Jahren ist der Bürmooser See heuer mit einer dicken Eisdecke überzogen, somit stand dem Spaß am Eis nichts entgegen. Dazu trug auch ein perfektes Wetter mit Sonnenschein pur bei.Bürgermeister Peter Eder ließ es sich nicht nehmen, für die teilnehmenden Kinder eine großzügige Krapfenspende zu tätigen.Obmann Horst Maier: "Nach vielen Wintern, in denen es oft überhaupt kein Eis am See gab, konnten wir heuer bei besten äußeren Voraussetzungen eine lustige Veranstaltung für unsere Kinder durchführen. Ich bedanke mich bei allen, die unserer Einladung an den See gefolgt sind. Aber auch meinem gesamten Team gebührt für die Organisation und Durchführung ganz besonderer Dank. Es hat sich gezeigt, dass der Bürmooser See nicht nur in den Sommermonaten eine beliebte Freizeitoase ist."