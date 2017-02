18 Kinder und 9 Erwachsene Trommeln - Singen - Tanzen. Der afrikanischer Kinderchor aus Uganda stellt sich vor und singt sich in die Herzen der Zuschauer von jung bis alt. Nach genau drei Jahren ist es wieder soweit! Der Ugandische Kinderchor von Vision for Africa wird sich Anfang April in den Flieger begeben und tausende Kilometer zurücklegen, um für ganze drei Monate zu euch nach Österreich, Italien, Deutschland, Frankreich und in die Schweiz zu kommen. Was sie bei euch tun werden? Nun, singen und tanzen wäre untertrieben, denn der Vision Choir ist bekannt dafür, dass es so richtig zur Sache geht. Im Mittelpunkt steht die Spiritualität der Kinder, die mit Trommeln und Tänzen auf afrikanische Weise dargebracht wird. Außerdem schafft der Kinderchor eine Verbindung der Kontinente Europa und Afrika und vereint die Faszination beider.Eintritt: Frei!Über freiwillige Spenden für das Projekt "Karamoja" im Norden Ugandas bedanken wir uns im vorhinein. Mehr dazu unter http://www.visionforafrica-intl.org/de/index.html