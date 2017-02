Kindertheater: „Die dumme Augustine“ in Obertrum

Die bekannte Zirkusgeschichte „Die dumme Augustine“ wird am Samstag, den 4. und am Sonntag, den 5. März 2017, jeweils um 15.00 Uhr im Zentrum in Obertrum vom Theater Harlekin zur Aufführung gebracht.Die dumme Augustine, ist die Frau des im Zirkus auftretenden dummen August und Mutter der drei Kinder Guggo, Gugga und Guggilein. Sie träumt davon, auch einmal im Zirkus als Clown auftreten zu können. Sie beneidet ihren Mann um diesen Job, während sie tagtäglich den Haushalt im Zirkuswagen schaukeln muss. August hat aber absolut kein Verständnis für die Ambitionen seiner Frau. Clown ist und bleibt nach seiner Meinung reine Männersache. Als er einmal an starken Zahnschmerzen leidet und seinen Auftritt verpasst, kommt die Chance für Augustine. Der Zirkusdirektor bittet sie, für August als Clown einzuspringen. Das Publikum ist begeistert von ihrem Auftreten. Von August kommt nun die Einsicht, dass er ihre Fähigkeiten schwer unterschätzt hat. Von nun an teilen sich August und Augustine Haus- und Zirkusarbeit.

Die Kinder und das Publikum werden sowohl in der Raubtiershow als auch beim Mitsingen und Mitspielen eingebunden.Die Bezirksblätter verlosen für die Aufführung des Theater Harlekin am Sonntag, den 5. März 5x2 Karten! Jetzt mitspielen und mit ein bisschen Glück gewinnen!