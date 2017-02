Konzert mit "Emily Barker & Band"

Emily Barker ist eine enorm vielseitige Songwriterin, die in den vergangen Jahren ihrer Arbeit mit ihrer weiblichen Band The Red Clay Halo weltweit glänzende Kritiken einheimste.



Für die Tour 2017 hat sich Emily Barker die Unterstützung einer sensationellen neuen Band gesichert und bringt mit Pete Roe (Laura Marling) am Keyboard, Lukas Drinkwater (3 Daft Monkeys) am Bass und Rob Pemberton (Newton Faulkner) am Schlagzeug echte Stärken der Britischen Folk- und Americana Szene mit sich.



Zum Abschluss der Europatour "Shades of blue" tritt Emily Barker im ersten und einzigen Österreichkonzert in Thalgau bei der Eröffnung des 20 Jährigen Jubiläumsvestivals auf.