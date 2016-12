Luis aus Südtirol – „Oschpele!“

Eingefleischte Fans wissen bereits, dass der Ausdruck „Oschpele!“ in Luis‘ Wortschatz tief verankert ist und als einer der emotional vielseitigsten Begriffe der Südtiroler Sprache bei ihm besonders häufig zur Verwendung kommt. Es ist also höchst an der Zeit, den Ausdruck genauer unter die Lupe zu nehmen.

Das Programm „Oschpele!“ ist aber weit mehr als eine sprachwissenschaftliche Abhandlung.

Luis‘ Interessen sind bekanntlich sehr vielfältig und so beschert er dem Publikum auf ein

Neues, kurzweilige Unterhaltung mit Anekdoten und philosophischen Überlegungen mit überaus logischen Schlussfolgerungen aus seinem Bergbauernleben mit tierischem Hofstaat im Ultental: Kann der Hahn im Korb seine eigentliche Aufgabe ordnungsgemäß erfüllen, wenn er sich die ganze Zeit im Korb aufhält? Ist ein Mann mit viel Holz vor der Hütte in Wirklichkeit gar kein Mann? Dies sind nur einige Fragen, die den Bergbauern beschäftig

en. Die allerwichtigste aber lautet immer noch: wird Luis endlich eine Frau finden? Wir werden sehen...



Eintritt:

€ 28,-/€ 26,-/€ 24,-

Kinder/Jugendl. bis 16 Jahre EUR 17,-

Abendkasse EUR 2,- Aufpreis