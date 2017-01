Pfarrball Grödig - Wir gehen an Bord!

Pfarrzentrum , Schützenstraße 3 , 5082 Grödig AT

Unser neues Pfarrzentrum ist fertig. Wir gehen alle an Bord!

Unser "Flaggschiff" ist bereit für ihren Besuch!

Das Motto "Schiff ahoi" sollte Sie zu einer passenden Verkleidung verleiten.



Am Samstag, 4.2.2017 treffen wir uns zum Pfarrball im Pfarrzentrum Grödig.



Wir beginnen um 20.00 mit Livemusik, lustigen Spielen und einer großen Tombola!

Die "MS - Bastelrunde" entführt sie in die Weiten des Ozeans.



Die Pfarre Grödig und die Bastelrunde freuen sich auf ihren Besuch!