Salzburg Premiere "Emmas Glück"

Die Geschichte erzählt von der alleinstehenden jungen Bäuerin Emma, die auf dem abseits gelegenen Bauernhof lebt und kurz vor der Zwangsversteigerung steht.Eines Nachts fliegt ein Ferrari aus der Kurve in den Hof. Darin ein Mann namens Max, der das Auto samt fünfzigtausend Dollar seinem Freund und Arbeitspartner Hans klaute. Er wollte noch einmal nach Mexiko, denn seine Diagnose lautet Bauchspeicheldrüsenkrebs. Bevor Max fühlt, dass er am schönsten Ort der Welt angekommen ist, muss er lernen mit Dreck und Tieren umzugehen und vor allem mit einer Frau, die so urwüchsig, liebeshungrig und bauernschlau ist wie eben Emma. Als die Schmerzen übermächtig werden, fordert Max von seiner Emma eine schwerwiegende Entscheidung. Ein modernes Märchen, ein Krimi, eine hinreißende Liebesgeschichte, und die Geschichte einer Sterbehilfe.

