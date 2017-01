"Trachtig kulinarisch bei uns am Wolfgangsee" von 6. - 7. Mai 2017 mit Salzkammergut Volksmusik und kulinarischen Schmankerl-Ständen und Genuss-Betrieben.

Viele Menschen, wunderschön gekleidet in bunter Tracht, kulinarische Gustostückerl schmausend und feinen Volksmusikklängen lauschend - und das an einem türkisblau glänzenden See vor einer atemberaubenden Bergkulisse. Zusätzlich gibt es die Verbindung aller 3 Orte mit der WolfgangseeSchifffahrt, Ermäßigungen bei verschiedenen Ausflugszielen (Abarena, Sommerrodelbahn, Schafbergbahn) und reduzierte Testfahrten mit einem E-Bike.





