Traditionelles Halbwalzerspielen beim Racklwirt in Grödig

Für den 20. Jänner gibt eine alte Bauernregel: Zu Fabian und Sebastian fängt Baum und Tag zu wachsen an. An diesem Tag will Walter Bankhammer, der Kapellmeister der Niederalmer, eine alte Flachgauer Tradition wieder aufleben lassen.

Gemeinsam mit Martin Gruber aus Eugendorf und Rupert Brandstätter aus Grödig veranstaltet er beim Racklwirt in Grödig ein Halbwalzerspielen. Beginn ist um 15.00 Uhr. Max Kohlstätter, der Racklwirt, ist mit 80 Jahren selbst noch immer ein begeisterter Flügelhornist. Das Flügelhorn ist das Hauptinstrument beim Halbwalzer. Dazu kommen Klarinette oder Bassflügelhorn.Halbwalzerspielen hält offensichtlich jung: Bei den Musikanten aus Anif, Grödig, Anif, Seekirchen, Henndorf, Eugendorf, Wals und Moos sind einige schon 80 Jahre und darüber. Jede Ortschaft hat ihre eigenen Halbwalzer, die auch als Triowalzer, Gsetzl, Tanzl oder Arien bekannt sind. Oft sind sie nach den Musikanten benannt, die sie komponiert haben. Es spielen jeweils abwechselnd zwei Mann.Wenn das Halbwalzerspielen beim Publikum Anklang findet, soll es eine jährliche Veranstaltung geben, immer am Sebastiani-Tag. “Ziel ist es, dass die schon fast in Vergessenheit geratenen Halbwalzer wieder gespielt werden und interessierte junge Musiker von den alten lernen können”, sagt Initiator Walter Bankhammer. “Die Halbwalzer sollen wie seinerzeit nur spielerisch überliefert werden. Deshalb werden keine Tonaufnahmen gemacht. Wer mitspielen möchte, soll einfach zum Racklwirt kommen.”