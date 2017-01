12.01.2017, 02:49 Uhr

Spaziergang in Göming.

Am Dienstag war ein herrlicher, aber auch sehr kalter Wintertag, so wie er im Buche steht. So wünscht man sich Jännertage - klar und blauer Himmel und richtig viel Schnee. Beim einem Spaziergang in dieser Idylle heißt es aber, sich warm anziehen, dann kann man den Zauber dieser Landschaft so richtig genießen.