Fasten – Auszeit und Neubeginn für Körper und Geist

Gesundheitsvortrag von Dr. med. Gertrud Hasslacher und Mag. pharm. Almut Neugebauer

Durch den freiwilligen Verzicht von fester Nahrung und Genussmittel gönnen wir unserem Körper eine Auszeit, eine Art innere Ruhepause, die er gerade in der heutigen Zeit dringend benötigt. Fasten reinigt den Körper, klärt den Geist und macht Sie bereit für Veränderungen, z. B. den Lebensstil zu überdenken und einen gesünderen Weg einzuschlagen. Wie gehen Sie vor und was sollten Sie beachten? Fastenexpertin Dr. Gertrud Hasslacher klärt auf und gibt hilfreiche Tipps.

Eine erfolgreich absolvierte Fastenkur ist also die Basis für einen gesunden „Neustart“. Mag. Almut Neugebauer, Apothekerin und Nährstoffexpertin, gibt im Anschluss Einblicke in die Tücken der modernen Ernährung.



Eintritt frei!