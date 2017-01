Großartiges Neujahrskonzert in Thalgau

08.01.2017, 15:42 Uhr

Also der Reihe nach: Als Auftakt wurde die berühmte Fächerpolonaise von Carl Michael Ziehrer gespielt.Sodann verzauberte Sopranistin Waltraud Nagl mit Arien, wie „Klänge der Heimat“ aus der Operette Die Fledermaus von Johann Strauß, „Heia in den Bergen“ aus der Operette Die Csárdásfürstin von Emmerich Kálmán und vielen anderen das Publikum.Das Orchester stellte seine Vielseitigkeit überzeugend unter Beweis.Und natürlich wurden der Adriawalzer, der Donauwalzer und schließlich der für ein Neujahrskonzert geradezu obligate Radetzkymarsch gespielt, wobei die Besucher heftig einklatschten.

Der bewährte Orchesterleiter Reinhold Wieser verstand es glänzend, die verbindenden Worte mit launigen Erzählungen zu würzen, überdies stachen seine Trompetensoli im Orchester höchst eindrucksvoll hervor. Szuszanna Kiss hatte als Thalgauer Sängerbund-Chormeisterin sprichwörtlich einen "Heimvorteil" und überzeugte neben der Geige auch mit ihren gesanglichen Darbietungen. Der begeisterte Beifall wurde mit Zugaben belohnt.Alles in allem ein Konzertabend, an den man sich in Thalgau noch lange und gerne erinnern wird.