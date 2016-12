Jahreswechsel 2016/2017

26.12.2016, 17:48 Uhr

Der Dezember ist feurig und heiß. Will gelebt werden von dir und deinem Tatendrang. Was du jetzt noch kannst erledigen, gewinnt an großer Zauberkraft für das kommende neue Lebensjahr. Gedanken kreisen und wollen mit dir auf Reisen. So lass dich drauf ein, und lass dein Glück herein.

So wie der Bogen Eins sein muss mit seinem Pfeil, um dessen volle Energie nutzen zu können, um in Anmut sein Ziel anzuvisieren. So lasse auch du dich von jener Energie durchströmen. Weise und gewitzt, mitfühlend und verständnisvoll, leiten dich der König und die Königin des Waldes, in tieferes Bewusstsein hinab zu dir.Wille, Bereitschaft, Ausdauer und eine ordentliche Portion Humor, bewahren für dich das Wissen, das mit der Sonne des nächsten Morgens, sich alle Möglichkeiten dir an deinem Wegesrand darbieten.Feiere, genieße und bewahre die goldenen und schöne Momente des Vergangenen. Lerne aus den Lektionen und verabschiede dich in Frieden aus dem was einst mal war. Fokussieren, Kanalisieren und Anwenden aller Weisheiten die du bisher gelernt hast, das ist der Prozess der nun gelebt werden möchte, um zu erreichen all deiner Ziele.Du bist umgeben von Reichtum und Überfluss. Natürlichkeit und Sinnlichkeit, gepaart mit Pragmatismus und Großzügigkeit, kann dir jetzt öffnen viele Türen. Wenn du mit Weisheit und Geschick den Spiegel richtig zu deuten vermagst.Geduld und Umsicht sind wichtige Begleiter auf diesem Weg. Ein bestimmtes Tempo zu erzwingen, dafür ist dies jetzt nicht die Zeit. Lass beginnen deine Reise. Und erwache frisch mit vollem Elan. Sei bereit um zu verbreiten, dein herrlich-feuriges, lieblich-sinnliches und magisch-verzauberndes Wesen.Nutze deine Fähigkeit um dich direkt zu verbinden mit der Helligkeit der Freude. Mache Gebrauch von der einzigartigen individuellen Gabe, mit Fröhlichkeit und Dankbarkeit das Leben zu feiern. Manchmal müssen wir uns erlauben, dankbar für die Fülle und Freude auf allen Ebenen zu sein, um zu verstehen dass alle Prüfungen und Widrigkeiten unseres Lebens, genau wie alles Glück und Freude, ein natürlicher Prozess und Zyklus in unserem Leben sind.Das WoidhexalTeam freut sich mit Euch in dieser so schönen Zeit!