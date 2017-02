Podium junger Künstler

06.02.2017, 00:00 Uhr

"Der Weg ist das Ziel. Dies gilt auch für Musikwettbewerbe. Nicht allein das Erreichen einer Höchstwertung ist ausschlaggebend, sondern alles, was an intensiver Vorbereitungsarbeit geleistet wird, kann für die persönliche Entwicklung förderlich sein", erklärte Nathalie Gal vom Musikum. Rund 300 Nachwuchsmusiker haben sich für den Salzburger Landeswettbewerb angemeldet, der von 21. bis 24. Februar in der Universität Mozarteum und im Musikum ausgetragen werden wird. Die erfolgreichsten Teilnehmer stellen sich in weiterer Folge der Konkurrenz beim Bundesbewerb in St. Pölten. Solistisch sind die Kategorien Holz- und Blechblasinstrumente sowie Schlagwerk ausgeschrieben, kammermusikalisch die Kategorien Klavier, Akkordeon, Streich- und Zupfinstrumente, Vokalensembles und Kammermusik treten in offenen Besetzungen auf. Seit 1995 haben österreichweit 100.000 Kinder und Jugendliche an den Wettbewerben teilgenommen. Viele ehemalige Preisträger konnten internationale Erfolge erzielen.