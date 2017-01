Über das Leben und die Freundschaft ...

02.01.2017, 01:20 Uhr

Streiten …Streiten sollt man sich mit seinen Freunden sicher nicht !!!Denn Streiten …Streiten sollt man vor Gericht …Weil man mit Freunden lieber diskutiert,wo wertgeschätzt Gedanken man zusammen führt,bis hitzige Debatten manchen Kopf dann rauchen lassen,doch einen Streit …im wahrsten Sinne eines sinnlos Wortgefechts …den würd ein jeder unterlassen.Und weil ein Jeder,dass was die Freunde sagenauch bewusst und wirklich hört,kann’s gern mal sein,dass hinterfragt wird, was dran grade jemand stört …Weil der Respektdes Einen,vor der Andern Meinung ehrlich ist !Denn wär das nicht so …würd man sich streiten …vor Gericht !!!* © Gerhard Windhager