Über die Liebe ...

13.02.2017, 01:12 Uhr

Da hat sich einmal Einer verliebt,in Eine,die er sowieso nicht kriegt.Weil sie ihm nämlich sagte,dass umsonst er sich so plage,da er ihr zwar gefällt,aber sie sonst,so rein gar nichts, von ihm hält...von dem allzeitgeilen Weiberanten,den schon so Viele vor ihr kannten.Weil nur ein Body der gefällt,als Schönheitsideal allein nichts zählt ...Obwohl auch sie einst Eine war,die ihre Reize stellte dar,um Männer zu verwirren,und sie zu animieren,ihr manch Getränk zu spendenund sich nicht mehr ab zu wenden,von ihr und ihrem Flirt,der Sie selbst am meisten wohl betört,wenn sie die Männer die sie angespitzt,letztendlich einfach sitzen ließ...

So waren sie sich ähnlich,spielten ihr Spiel, in sich selbst verliebt und allzugerne auch recht schelmisch.Bis Beiden es wurd klar,dass Liebe ganz was anderes war,in dem Moment als sie ganz unverhofft verspürten,wie jemand ihre Herzen, einfach so, verführteund plötzlich machtlos wurd ihr Kopf,der ansonst allem Diesem trotz.Deshalb fanden sie dann doch zusammen,in der Götter und der Herzen Namen,und auch, wenn der Schelm gar oft versuchte sie zu streifen,so hatten sie gelernt und konnten jetzt begreifen,dass mit Liebe,wenn man sie als Spiel betracht,zumindest dann in einem Herz,ein kleines Stück wird umgebracht...* © Gerhard Windhager *