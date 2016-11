Über die Liebe und das Leben...

23.11.2016, 01:37 Uhr

Der Blätter Farben,Gelbbraunbunt,tun uns seit Wochen schon,den Vorboten des Winters kund.In den Gedanken und im Fühlen,nicht ohne etwas aufzuwühlen,was war, was ist und was könnt sein,im bunten Blätterwald am Hain...Wenn da die Liebe nach uns riefe,wo wir im Morgennebeltau grad Barfuß liefen ...bis daß der Mond beinah verschwundenund wir das Sonnenhell erkunden,das sich mit Wärme durch die Nebelschwaden ringtund den Tau auf feuchter Haut, langsam zum Trocknen bringt.

Bis endlich dann die ersten Sonnenstrahlen,deine Wangen zart mit rotem Gold bemahlenund wir das wahre Sein erfühlen,bis es in uns beginnt zu wühlen,so nah.. .ganz nah...wir Zwei ...wenn bunte Blätter in"s Gesicht uns wehenund tief..ganz tief...wir Beide in die Seel uns sehen...Dann könnt was seinwas nächsten Herbst,gemeinsam uns auch widerfährt,im bunten Laub,wenn sanfte Winde uns umwehen,bei Morgentau,im silberfeuchten Vollmondscheinvergehen...wenn erste Sonnenstrahlen blinzelnd uns umspülenund mild den Herbst,Barfuß im Moos,wir kommen fühlen ...* © Gerhard Windhager *