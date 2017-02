Über die Liebe und das Leben ...

05.02.2017, 21:21 Uhr

Sie hat "vergessen" ihm zu sagen,dass sie ihn wollt' noch etwas fragen …Zum Beispiel,dass sie sich von ihm wünscht,dass ganz einfach er,sie in die Arme nimmt …um nur mit ihr dann zu verbleiben,bis das sie sich die Augen reiben,um sich nen Morgenkuss zu geben,nachdem die Nacht sie Miteinand belebten.So wie auch er "vergaß" zu sagen,dass er so gerne würd sie fragen ...ob er ein wenig spüren dürft,wir gern sie seine Liebe schlürft ...vielleicht im aneinander lehnen,sich zärtlich in die Arme nehmen ...und auch wenn sie beim Sterne zählen,ganz eng umschlungen beieinander stehen ...um einen toll verliebten Kuss sich zu erhaschen,von bezaubernden Lippen, von welchen er schon immer wollte naschen.

Weil,als sie auseinander gingen,sie sich tief drinnen in so Gedankendingen fingen,ob sie nicht ihn, oder er gar sie,im falschen Licht dann stehen seh,wenn sie sich's gegenseitig flüstern ...was sie sich grad so wünschten ...doch dazu waren sie zu schüchtern.Weshalb sie sich dann einfach wiederund ohne erst zu fragen,in ihren alten Lebenstrottzurück begeben haben ...So,wurd die Freundschaft dann besiegelt,obwohl sie ganz was anderes wider spiegelt …und so bleiben die Beiden,wohl bis zum Schluss,die Opfer von,Ironimus...* © Gerhard Windhager *