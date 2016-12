Woidhexal -Spirit 2. Rauhnacht 2016

26.12.2016, 18:03 Uhr

Betrachte deiner Narben und Wunden als Auszeichnung deiner Lebenserfahrungen. Sie waren notwendig damit du durch großartigen Mut und Hingabe an das Leben, weiter gehen konntest.

Reine wärme des Lebens, der Liebe und Freundschaften finden über die Brücke des Friedens zu ihrer tatsächlichen Weite. Willst du diese Weite für dein Vorankommen nutzen, ist jetzt in dieser 2. Rauhnacht der beste Zeitpunkt dafür. Lasse altes Vergehen um das Klären des Bodens zu fördern. Erlebe sehnsüchtig, freudig und willkommen deine Veränderung herbei.Du hast einen großen Sprung gewagt und bist in einen neuen Zyklus eingetaucht. Vertraue darauf, die Ahnin weist dir den Weg. Sie geleitet dich fröhlich frohlockendem Herzen hinein in die tiefe Kraft des Waldes.All deine Entscheidungen werden von einer gesunden Kraft unterstützt und getragen. Gesunde, heilende Geschäftigkeit, Wirtschaftlichkeit und dadurch kennzeichnende Unabhängigkeit säumen von nun an deinen Weg. Lass dich tragen vom Uffingtoner White Horse. Mit ihm zusammen kannst du erreichen mutig, stolz und voller Liebe absolute Heldentaten. Deine Entschlusskraft, Energie, Reife und Weisheit nehmen mit jedem deiner Schritte auf deinem Weg zu. Dein Weg ist klar, direkt, unangefochten. Jetzt kommt die Zeit, die Ernte deiner Saat stolz, mutig und in wahrer Führerschaft einzuholen.Alle Bewohner des Waldes ehren und achten die Rituale der Liebe als eine universelle Kraft. Nur wer das Licht der Liebe in sich trägt und es, wohin ihn sein Weg auch immer führen mag, zu verströmen weiß, erhält als Geschenk des Waldes, die emotionale kreative Energie der Liebenden des Waldes. Seit Urgezeiten stehen die Liebenden des Waldes als Symbol für Hingabe, Harmonie und Polarisierung natürlicher Gezeiten.Das WoidhexalTeam wünscht Euch viel Spaß beim Räuchern!Bild: PixabayText: Petra Wagner