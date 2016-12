Woidhexal – Spirit 3. Rauhnacht 2016 / 2017

26.12.2016, 18:08 Uhr

Gerade jetzt zur Weihnachtszeit, wo wir im Kreise unserer Lieben beisammen sind. Jetzt ist die Zeit im Jahr wo wir uns füreinander in Ruhe und Stille Zeit nehmen um einander ganz nah zu sein. Jetzt werden die Familienfäden wie die Fäden eines Wandteppichs in alten Zeiten, wieder farbenprächtig erweitert und geknüpft. Freundschaften erfahren wieder eine tiefsinnige Belebung. So spüren wir auch mehr denn je, Überfluss, Intuition, feinstoffliches, folgen der inneren Strömung, die uns lehren mehr auf die Intuition zu vertrauen.

Der Wächter des WildWoodSee´s erinnert uns an den Übergang der Kräfte. Willst du alte Grenzen sprengen um über deine bisherigen Lebensumstände hinauszuwachsen, musst du dich dem Wächter des WildWoodSee´s anvertrauen. Er ist der Schlüssel um den Übergang erfolgreich zu meistern. Nutze die unsichtbaren Gezeiten. Gleite mit der Welle deiner Intuition, deinem unbewussten Vorwärtsdrängen, durch den nächtlichen Schleier dieser 3. Rauhnacht.So wie der Bogen eins sein muss mit dem Pfeil. So muss auch der Bogenschützin und der Bogenschütze eins sein mit seinem Werkzeug. Es kann nur gedeihen was gepflegt und geschützt wird. So stand der Bogen früher für Jagd, Verteidigung und spiritueller und ritueller Brauchtum. Die Kelten beschrifteten ihre Pfeile mit Zaubersprüchen und die Medizinpfeile der Sioux-Indianer waren mit geometrischen Mustern verziert. Sie verliehen ihrem Werkzeug durch ihre innere Vorstellungskraft und rituellem Verzieren und Schmücken, die Macht ihren Willen danach auszurichten.Das Rad dreht sich unausweichlich weiter. Sei wachsam, pflege deine Pfeile, spanne deinen Bogen, sei der Bogenschütze in deinem Leben. Hole tief Luft und bleibe ruhig und geduldig. Nur so wird sich dir dein neues Abenteuer willig offenbaren. Deine Seele will fliegen durch die Energie deiner Willenskraft, Ausdauer, Hingabe, Leidenschaft und Geduld.Du hast die Vergangenheit ausgehalten. Hast Verluste ertragen. Und deine Unversehrtheit wieder erlangt. Nun ist die Zeit gekommen in der du die Vergangenheit abstreifst. Nutze diese 3. Rauhnacht dazu, Dinge die unnütz geworden zu verabschieden. Erneuere dein Zuhause im Sinne von, öffne dein Herz, lass die Liebe, Wärme und Geborgenheit einziehen. Richte dein Werkzeug dahin aus, damit Freude, Liebe, Loyalität und Erfolg gerne bei dir verweilen. Denn Sicherheit und Loyalität bescheren dir Wohlsein und adeln deine Anmut.Begib dich im Kreise deiner Familie und Freundschaften zu deinem inneren Ruhepol, jenem Platz in deinem Herzen von dem du nicht mehr zurückweichst. Und von dem aus du in stiller, geduldiger Zuversicht und Beharrlichkeit voranschreiten kannst. Schöpfe dort aus der Kraft und der Macht deiner Tapferkeit selbst große, knifflige Situationen geschickt zu lösen und zu meistern.Das WoidhexalTeam wünscht Euch viel Spaß beim Räuchern!Bild: PixabayText: Petra Wagner