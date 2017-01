Woidhexal – Spirit, Die 11. Rauhnacht kuschelt mit dem 11.Monat des Jahreskreises

03.01.2017, 21:07 Uhr

Du allein bist die Basis aus der alles um dich herum entsteht oder zerfällt. Indem deine Hände sich nach der Erde ausstrecken, durchströmt auch dich die universelle Macht und Kraft der Erde.

So sehr wir uns wünschen, es gäbe nichts entzweiende auf dieser Welt. Die Realität sieht doch anders aus. Der Weg ist vielleicht voller unbekannter Hindernisse und Hürden, seine Lösungen vielleicht auf den ersten Blick nicht gleich erkennbar. Manchmal sind wir auch allein auf weiter Flur. Nicht jeder hat in seinem Umfeld Familie und gute Freunde die hilfreich einem zur Seite stehen.Willst du in deinem Leben eine echte Veränderung erzielen, packe Tapferkeit, Mut und Selbstvertrauen in deine Tasche ein und gehe auf die Reise. Was auch immer deine Sehnsucht zur Veränderung geweckt hat. Du bist es, der dieser Sehnsucht Leben eingehaucht hat. Nun ist es Zeit Vergebung und Reue hinter dir zulassen und das Portal zu überqueren. Eine ausgeglichene Quelle des Lebensflusses kann in dir nur entstehen, wenn du bereit bist deine Balance in dir zu finden. Erst dann kann ein wahres Freudenfest an Entspannung, Gesundheit, Wohlstand und Sicherheit in dir entstehen.Der Lohn deiner Beherrschung deiner inneren und äußeren Balance, zeigt sich dir dann in universeller glücklicher Fügung, nach all der harten Arbeit, in deinem Leben.Sei dir gewiss, dass dir Hilfe zuteilwird. Die Liebe ist das universelle Geschenk eines großmütigen Herzens. Deine Suche und Sehnsucht findet Erfüllung im Ausgleich durch die Balance deiner inneren Harmonie, Heilung, Dankbarkeit und Zufriedenheit auf allen Ebenen in deinem Leben.Nun denn, mit der heutigen 11. Rauhnacht fordert das Leben dich auf, die Sonnenstrahlen in dein Herz zu lassen damit die Hilfe, die bereits auf dich wartet, dich mit Freude begrüßen zu dürfen.Das WoidhexalTeam sendet Euch herzwärmende Grüße aus dem Auenland!Bild: PixabayText: Petra Wagner