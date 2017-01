Woidhexal – Spirit, Die 12. Rauhnacht, ist zugleich auch die vorletzt in der Runde.

04.01.2017, 21:09 Uhr

Die heutige Rauhnacht widmen wir der Veränderung, der Wandlung in unserem Leben.Wo willst du hin?Was möchtest du noch erreichen?Wo hast du das Gefühl, da geht noch mehr?Was hast du dir 2016 vorgenommen, und verschwand dann in einer der vielen Schubladen des Vergessens?

Nun denn, Jetzt ist es soweit. Tritt an deine Reise zu deiner Selbstentdeckung. Dein intuitiver Weitblick wird dich leiten. Lausche dem Ruf deiner Sinne.Frohlocke! Nur Mut! Jetzt ist die Zeit der Erneuerung, der Neuausrichtung und Wandlung. Lass dich tragen auf den Wogen aller Möglichkeiten der Weltmeere.Bis jetzt hast du danach gestrebt, Herausforderungen zu bestehen, neue Einsichten zu gewinnen. All diese Prüfungen haben dich stärker, mutiger, tapferer und weiser gemacht. Nun setze effektiv um was du gelernt hast.Das Schicksalsrad dreht sich unausweichlich weiter. Völlig gleich ob du mitkommst auf die Reise, oder zurückbleibst und wieder in deine alten Muster verfällst.Willst du wirklich, wirklich Veränderung in deinem Leben. Bedanke dich und sei zufrieden für alle bisherigen Gaben in deinem Leben. Alles was bisher war oder sich nicht so ereignet wie du es dir gewünscht hast, hast du genauso herbei gerufen.Nimm den Segen der Wandlung mit Respekt, Dankbarkeit, Zufriedenheit und Güte an. Wir teilen alle die Fülle des Lebens miteinander. Der eine weniger, der andere mehr. Deine positive oder negative Lebenseinstellung trägt dich auf diese oder jene Reise.Als Visionär webst du deinen eigenen Zauber. Hauche ihm noch die nötige Portion deiner ehrlichen Magie hinzu und dir kann niemand widerstehen.Gib Acht auf deine / unsere Welt. Sei dir der Auswirkungen in allem was du tust stets bewusst. Wo Mut, Tapferkeit und Erfolg einziehen, ist Eifersucht und Neid stets mit von der Partie. Bleibst du allerdings ganz du, behältst weise Voraussicht und wandelst auf den Pfaden der Ehrlichkeit, dann sei dir gewiss, dass das Glück dein immerwährender Begleiter ist.Handle wie eine weise Seherin, erinnere dich an die Bogenschützin die mit ihrem Werkzeug dem Bogen und ihrem Pfeil treffsicher ihr Ziel anvisiert. Ihre Aufmerksamkeit gilt ganz und gar der Wandlung von der Fokussierung hin zum Sieg.Das WoidhexalTeam wünscht Euch eine tolle Rauhnacht!Bild: Petra WagnerText: Petra Wagner