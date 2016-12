Woidhexal – Spirit die 4. Rauhnacht 2016/2017

27.12.2016, 19:20 Uhr

Springe in dein Leben hinein, entfache Feuer, Sonnenschein, Funkensprühen, Himmelglühen, Leuchten, Höherdrehen, Schöpferkraft, sie wohnt in dir!Lerne zu kämpfen, dich einzusetzen für deine Sache, lege dein kreatives Potenzial jetzt frei, damit es gedeih. Es bringt dir den Willen, und die Kraft, zu trotzen, dein Schicksalsrad kannst du jetzt lotsen. So nimm es an! Denn jetzt ist es an der Zeit das Jammern, Jammern sein zu lassen!

Dein innerer Schwur verhilft dir zu einem sicheren Stand, wenn du deine Fähigkeiten freilegst und zur Verfügung stellst. Du besitzt die Fähigkeiten, dir dein Geschick zur Vollendung von Arbeiten die du liebst, zunutze machen. Mit Konzentration, Hingabe und Fleiß, sei dir Erfolg verheiß.Fingerspitzengefühl, Selbstdisziplin, Vorstellungskraft, Geduld, Fleiß und Respekt wirst du gebrauchen, tauche mit ihnen ein, denn reich belohnt sollen all deine Bemühungen sein.Wie sehr wir auch lieben und wieviel wir auch erreichen mögen, emotionale Lebendigkeit kannst du nur erreichen, wenn du akzeptierst, das der Kreis des Lebens aus Geben und Nehmen gleichermaßen von uns fordert.Trägst du das uralte Leuchten des Polarsterns in dir, wird er dich sicher durch den Wald geleiten. Wann immer dich Selbstzweifel, Ängste oder Unsicherheit erfassen, erinnere dich an das Leuchten des Polarsterns und der Lebensfunke deines Wirkens lässt die Früchte deiner Saat zu höchstem Gut heranreifen.Gegensätze und Anziehung. Sie sind der Beginn von Beziehungen und Freundschaften, sie sind Vorläufer polarer Kräfte. Wahrnehmung und Signale treffen aufeinander, wir nehmen sie wahr, erwidern sie, durchbrechen Schutzbarrieren des anderen und formen das erste polare Band. Wenn das herrliche Strahlen des Sonnenlichts dich erreicht, reinigen sie die Schatten deines Herzens, erhellen und verzaubern dein Leben mit Glück, Licht, Wärme, Liebe und Harmonie.Das WoidhexalTeam wünscht Euch viel Spaß beim Räuchern!Bild:PixabayText: Petra Wagner