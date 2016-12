Woidhexal – Spirit, die 5- Rauhnacht 2016/2017 und somit für den 5. Monat des Jahreskreises

30.12.2016, 02:32 Uhr

Nutze die heutige Rauhnacht zur inneren Umkehr. Halte Innenschau. Was kannst du tun, um dir Gutes zu tun? Wo will dein inneres Kindlein von dir verhätschelt werden? Was will so überhaupt gar nicht, wie du es willst? Wo lässt du deine Kraft und deine Reserven im Dickicht deiner Verirrungen auf der Strecke liegen?

Durchleuchte alle deine Facetten. Du wirst nicht drum herumkommen dich zu verinnerlichen und aufzuarbeiten. Dummheit, Sturheit und Blindheit lassen nur aufkommen die dunkelsten Seiten in dir.Willst du strahlen und glänzen wie der König und die Königin, sollst du werden wie die Seherin. Gehüllt in tarnenden kraftvollen Eulenmantel, ist sie die Weise Schöpfung in der materiellen Welt.Sei dein Wanderer dieser 5. Rauhnacht. Dir stehen offen viele Straßen und viele Wege. Wähle mit Bedacht und in vollem Vertrauen. Gestillt und vermehrt will werden dein Streben nach persönlichem Besitze. Gefühlt und gelebt will auch deine genussvolle Seite werden.Reich dir deine Hände und übernimm Verantwortung für jene, für welche du Verantwortung übernommen hast. Rituale und Tradition begleiten und stärken seit jeher, ohne sie wären wir im Nebel verloren.Das WoidhexalTeam wünscht Euch viel Spaß beim Räuchern